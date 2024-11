Metrô de SP atinge recorde pós-pandemia com mais de 3,2 milhões de passageiros diários em novembro

Na última terça-feira (12) , o Metrô de São Paulo registrou um marco significativo no transporte público desde o início da pandemia de Covid-19. O sistema metropolitano ultrapassou a marca de 3,2 milhões de passageiros em um único dia, somando exatos 3.217.983 usuários distribuídos pelas quatro linhas operadas pela companhia. Este número supera o registro anterior de 3.187.048 passageiros, datado de 8 de outubro deste ano. A Linha 15-Prata destacou-se como a que mais cresceu, contabilizando um total de 147.297 passageiros.

Novembro é tradicionalmente um mês de alta demanda para o Metrô paulistano, especialmente nas terças-feiras, dias que costumam concentrar maior fluxo de passageiros. Este aumento é ainda mais evidente nas primeiras semanas do mês, como observado nesta semana, em que um feriado na sexta-feira, dia 15 (Proclamação da República), reduziu a quantidade de dias úteis.

Entretanto, os números atuais ainda estão aquém da média diária de 2018, quando o Metrô transportava cerca de 3,8 milhões de pessoas por dia. O recorde histórico da rede foi alcançado em 14 de novembro de 2013, com 4,170 milhões de passageiros em um único dia. Naquela época, a rede possuía uma extensão maior, operando 74,3 km com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás sob sua gestão direta.

Atualmente, a rede conta com 71,5 km e uma média diária de transporte de aproximadamente 2,9 milhões de pessoas. O retorno gradual do público ao Metrô pós-pandemia é atribuído a uma gestão centrada em inovação e eficiência. A empresa tem investido em novas tecnologias para aprimorar a operação e reduzir interrupções no serviço. Entre as inovações destacam-se o monitoramento preditivo dos ativos, a implementação do sistema CBTC para sinalização e controle dos trens, portas automáticas nas plataformas e o uso do aplicativo Toth para coleta e organização de dados operacionais em tempo real.

Essas iniciativas visam não apenas aumentar a eficiência operacional mas também oferecer um serviço mais confiável aos usuários do Metrô paulista, num esforço contínuo para recuperar e até mesmo superar os níveis pré-pandemia no transporte público da cidade.