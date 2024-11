Protestos contra escala 6×1 mobilizam cidades brasileiras

Na manhã de hoje, a Avenida Paulista, em São Paulo, tornou-se palco de uma manifestação organizada por trabalhadores que protestam contra a chamada escala 6×1, regime de trabalho que prevê seis dias de atividade laboral seguidos por um único dia de descanso. Esse movimento reivindicatório não se limita à capital paulista e abrange também cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre.

A mobilização foi articulada por meio das redes sociais pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que lidera a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) destinada a abolir essa modalidade de jornada. Segundo a deputada, o objetivo é assegurar que os trabalhadores tenham direito a uma vida equilibrada, que contemple momentos além das obrigações profissionais.

Em mensagem divulgada no Instagram, Hilton convocou cidadãos e entidades comprometidos com os direitos trabalhistas a se unirem ao protesto. “Esperamos pela participação de todos aqueles que desejam lutar pelo direito da classe trabalhadora a ter uma vida além do trabalho”, afirmou.

O ato também conta com a presença do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), reforçando o apoio político à causa e sublinhando a importância da discussão em torno das condições laborais no Brasil.