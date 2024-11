Vendas de carros eletrificados no Brasil disparam

O Brasil registrou um aumento significativo nas vendas de carros eletrificados ao longo de 2024, com um total de 136.767 unidades emplacadas até outubro. Este número representa um avanço de 105,58% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A performance deste ano já superou em 8% o acumulado das vendas de veículos eletrificados entre 2012 e 2022, quando foram registrados 126.513 emplacamentos. Este salto demonstra a crescente aceitação e demanda por tecnologias mais sustentáveis no setor automotivo nacional.

Os veículos totalmente elétricos lideraram este crescimento, com impressionantes 50.787 unidades emplacadas até outubro, comparadas às 9.768 do mesmo período do ano anterior, resultando em uma alta de expressivos 419,93%. Já os modelos híbridos também mostraram desempenho positivo, subindo de 56.761 unidades em 2023 para 85.980 neste ano, um aumento de 51,48%.

Esse crescimento está intimamente ligado à introdução de novos modelos no mercado, ampliando as opções para os consumidores. Os híbridos continuam a representar a maior parte das vendas de eletrificados, compondo cerca de 62% das unidades vendidas nos primeiros dez meses de 2024.

Especificamente entre os híbridos, os modelos plug-in destacaram-se pela popularidade crescente. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas desse segmento quase triplicaram, passando de 33.788 unidades no ano passado para impressionantes 98.396 este ano, evidenciando um aumento de 191%.

Dentre os modelos mais vendidos, o BYD Song Plus lidera o ranking com 15.701 emplacamentos, seguido pelo Dolphin Mini com quatro lugares e o Dolphin GS, que registraram respectivamente 13.056 e 10.765 unidades vendidas.

Esse cenário reflete uma transição significativa no mercado automotivo brasileiro rumo à mobilidade sustentável, impulsionada pela inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. À medida que mais fabricantes lançam modelos eletrificados no país, espera-se que essa tendência continue a crescer nos próximos anos.