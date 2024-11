Linkin Park lança álbum “From Zero” e se apresenta no Allianz Parque

O Linkin Park, formado por Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong e Colin Brittain, lança, nesta sexta-feira (15), seu aguardado álbum “FROM ZERO”. A banda – que também se apresenta nesta noite (15) e amanhã (16), no Allianz Parque, em São Paulo – está com uma pop-up store aberta ao público na Galeria do Rock (SP), até o dia 16/11. Uma outra novidade que os fãs já podem comemorar é que o Linkin Park acaba de anunciar uma nova turnê para 2025 e promete retornar ao Brasil, com datas confirmadas no Rio de Janeiro (08/11), São Paulo (10/11), Brasília (13/11) e Porto Alegre (15/11).

Também está disponível, até 21 de novembro, a versão digital deluxe do álbum – “From Zero (Expanded Edition)”, que inclui o álbum completo, além de versões ao vivo de três músicas gravadas em Los Angeles, Londres e Paris, junto com 46 páginas de imagens e letras manuscritas. “FROM ZERO” marca o primeiro álbum completo da banda desde 2017.

Para celebrar o lançamento, o Linkin Park vai transmitir ao vivo o show desta noite no Allianz Parque. A transmissão começa às 20h15 e, no Brasil, poderá ser vista exclusivamente no canal Multishow e no Globoplay.

A banda retornará à estrada para a segunda etapa da “From Zero World Tour”, em 2025. Percorrendo o globo, a próxima fase se inicia no dia 31 de janeiro na Cidade do México, MX, visita vários páises ao redor do mundo e termina em 15 de novembro em Porto Alegre, no Brasil. Convidados especiais como Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA e PVRIS participarão em datas selecionadas. Confira o itinerário completo e obtenha detalhes sobre pré-vendas e vendas aqui.

Entre muitos destaques, “FROM ZERO” apresenta o novo single “Two Faced.” Na última quarta-feira, a banda lançou de surpresa o videoclipe intenso dirigido por Hahn para acompanhar a música. Sem poupar nada, a faixa revive os elementos reconhecíveis do som característico da banda, temperando distorção granulada com arranhões caóticos de turntable, rimas afiadas e um refrão catártico. Um riff cru ancora a faixa enquanto Shinoda rima nos versos, e Armstrong alterna entre um refrão marcante e um grito cortante: “I can’t hear myself think”.

Em outras partes do álbum, “Casualty” exala uma agressividade desenfreada. Uma guitarra pesada e rítmica ressoa sobre o beat acelerado de punk. Enquanto isso, Shinoda e Armstrong se envolvem em uma troca intensa, finalizada por um grito desafiador: “I won’t be your casualty”. Depois, há “IGYEIH,” que se baseia na combinação incendiária de instrumentação imprevisível e vocais poderosos. O álbum conclui com um momento de honestidade em “Good Things Go”. Logo no início, Shinoda admite: “Feels like it’s rained in my head for a hundred days”. Repleto de sentimentos crus, a faixa culmina em um último e épico suspiro. Confira a lista completa de faixas abaixo.

O Linkin Park deu início a esta temporada com “The Emptiness Machine.” A faixa explodiu como a música de rock número 1 dos Estados Unidos e a maior música de rock de 2024, alcançando rapidamente o topo das paradas Billboard Mainstream Rock Airplay e Alternative Airplay. No total, a banda alcançou impressionantes 13 entradas no topo desta última parada (a segunda maior na história), com três nos últimos dezoito meses. Até agora, “The Emptiness Machine” acumulou 250 milhões de streams globais. “Heavy Is The Crown” seguiu o mesmo caminho rapidamente, e, no início deste mês, a banda apresentou uma performance poderosa do hino do Mundial de League of Legends na cerimônia de abertura do Campeonato Mundial 2024 na O2 Arena, em Londres. A banda preparou o palco final para “FROM ZERO”, com a faixa “Over Each Other,” liderada por Emily, que a revista Revolver chamou de “um rock emocional”.

FROM ZERO – TRACKLIST COMPLETA