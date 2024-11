Brasileiros brilham e conquistam prêmios no Grammy Latino 2024

A 25ª edição do Grammy Latino, realizada na última quinta-feira (14) em Miami, nos Estados Unidos, foi marcada por uma expressiva participação de artistas brasileiros entre os vencedores.

Este ano, a premiação introduziu novas categorias, incluindo Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea, refletindo a crescente diversidade musical da América Latina.

Entre os brasileiros que se destacaram na cerimônia, Jota.Pê, conhecido por sua participação no The Voice Brasil em 2017, foi um dos grandes premiados. Ele conquistou três troféus: Melhor Canção em Língua Portuguesa, Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Álbum de Engenharia de Som, consolidando sua presença no cenário musical.

Ana Castela, popularmente chamada de “Boiadeira”, recebeu o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja com seu trabalho “Boiadeira Internacional Ao Vivo”, reafirmando a força do gênero sertanejo no país.

No âmbito da música gospel, Thalles Roberto brilhou ao vencer na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa) com seu álbum “Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo)”, evidenciando seu talento e a influência da música cristã no Brasil.

O rapper Xamã, venceu ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos o prêmio de Melhor Música Urbana em Português com Cachimbo da Paz 2.

Confira outros vencedores:

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz – Pra Você, Ilza – Hermeto Pascoal & Grupo

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa – Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa – Erasmo Esteves – Erasmo Carlos

Melhor Álbum de Samba/Pagode – Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa – Mariana e Mestrinho – Mariana Aydar, Mestrinho