Jota.pê ganha três prêmios no Grammy Latino 2024

O cantor e compositor Jota.pê, ganhou três prêmios no Grammy Latino deste ano, seu álbum “Se Meu Peito Fosse Mundo” levou a estatueta nas categorias Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Brasileira e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, assinada por Thiago Bajjo, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos, Felipe Vassão e João Milliet, Felipe Tichauer. A faixa “Ouro Marrom” foi indicada a Melhor Canção em Língua Portuguesa.

“Ver que meu sonho é possível, perceber que viver de música é possível pra um cara preto, de Osasco, do Brasil. Um disco não se faz sozinho, então quero agradecer a cada um dos músicos, engenheiros de gravação e produtores que tornaram o meu sonho possível. Muito obrigado a todos, eu nem sei o que dizer mais”, disse Jota.pê após a vitória na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Brasileira. Este prêmio também representou o primeiro brasileiro desta edição do Grammy Latino. “Ser negro não é sobre dor. É sobre tudo o que a gente conquista e como chegamos até aqui. É muito especial ganhar esse prêmio para Ouro Marrom, essa música que nasceu a partir de uma situação de racismo. Obrigada Som Livre, Obrigada aos meus amigos artistas. Axé”, celebra.

Com apenas um mês após o lançamento de seu segundo álbum, em março de 2024, “Se Meu Peito Fosse O Mundo”, com participações de Xênia França e Gilsons, Jota.pê atingiu a marca de mais de 2,5 milhões de plays no Spotify. Realizado e criado em parceria com a Som Livre, a produção musical ficou por conta de Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto. No Prêmio Multishow 2024, o artista concorre nas categorias Álbum do Ano, Artista Revelação e MPB do Ano com duas faixas: o hit Ouro Marrom e Feito Maré (feat com Gilsons). Atualmente está com uma regravação de “Carinhoso” na novela “A Garota do Momento”.

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso e passando pelo manguebeat de Chico Science, o artista, nascido em Osasco, foi em 2015 que colocou seu primeiro trabalho no mundo: o álbum “Crônicas de um Sonhador”. Como artista solo, o cantor teve participação muito bem sucedida no “The Voice Brasil”, da TV Globo, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa. No ano seguinte, após várias apresentações pelo Brasil, o cantor fez a primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados em todos os shows. Atualmente já soma três passagens pelo velho continente.

Paralelamente ao trabalho individual, Jota.pê é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, onde divide o foco com a amiga Bruna Black. Essa parceria rendeu a ambos uma indicação ao Grammy Latino em 2021 pelo álbum Onze, que reúne grandes intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro. No mesmo ano, o duo foi convidado para participar do ColorsxStudios, um dos maiores canais de música do mundo.