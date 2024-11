 Xamã recebe Grammy Latino pela primeira vez

O rapper Xamã, venceu ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos o prêmio de Melhor Música Urbana em Português com Cachimbo da Paz 2. Os artistas subiram ao palco e agradeceram falando sobre a importância de valorizar a cultura. Um dos maiores nomes da cena urbana do Brasil, está celebrando o sucesso e a consolidação de sua carreira.

Xamã atualmente está resgatando suas raízes no rap com a linha intimista e apaixonada que marcou outras canções do artista no início de sua carreira, ao mesmo tempo conectando-se com referências da música popular brasileira Seu mais recente single, “Mary Madalena”, carrega influências da icônica “Madalena”, presente no álbum “Agora” de Ivan Lins, e interpretada por Elis Regina no álbum “Ela” (1971).

Xamã é um artista versátil, uma força criativa e influente na música urbana e brasileira. Reconhecido como um dos principais expoentes da cena musical urbana, carrega diversas conquistas: #1 no Spotify, bilhões de streamings nas plataformas digitais, mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, e agora um Grammy.