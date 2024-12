TOP 10 notícias de hoje – 06/12/2024

Nos últimos 30 dias em SP, 45 PMs foram afastados

Governador de SP muda postura e amplia uso de câmeras corporais em meio a pressão social e escândalos de abuso policial

SUS adota cinco novos procedimentos para tratamento do câncer de mama

Videolaparoscopia e nova diretiva para câncer de mama no SUS visam acelerar diagnósticos e tratamentos, reduzindo espera de 18 meses para 30 dias

Mercosul e União Europeia selam histórico acordo de livre comércio após 25 anos

750 milhões serão beneficiados com novas oportunidades econômicas.

Mãe envolvida em confusão com passageira em voo se defende e pede desculpas

Jeniffer Castro se recusou a ceder assento no avião e viraliza nas redes sociais

EMTU moderniza linhas com 38 novos ônibus 0km para a RMSP

Frota renovada vai atender passageiros de Guarulhos, Franco da Rocha, Francisco Morato, Barueri, Cotia, Osasco e São Paulo, além do Serviço Airport Bus Service

Justiça do Trabalho de SP impõe multa de R$ 10 milhões ao iFood e exige registro de entregadores

Decisão da Justiça do Trabalho em debate no STF e pode mudar setor de apps no Brasil

Em uma semana, PM Rodoviária apreende quase 9 toneladas no estado de São Paulo

Ação é resultado de patrulhamento ostensivo e trabalhos de inteligência policial

Lula destaca Mercosul como modelo de integração entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental

Lula propõe Mercosul Verde e destaca liderança climática; Cúpula celebra inclusão da Bolívia e acordo Mercosul-União Europeia, mirando integração sustentável.

Brasil aposta em vacina e novos testes para combater câncer de colo

Doença é a quarta maior causa de morte no país

Governo lança concurso com 192 vagas na Polícia Federal

Edital sai em até 6 meses