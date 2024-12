EMTU moderniza linhas com 38 novos ônibus 0km para a RMSP

As linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) na Região Metropolitana de São Paulo receberam 38 novos ônibus 0km mais modernos e confortáveis para atender mais de 21 mil passageiros que utilizam os serviços contemplados.

Ao menos 11 linhas metropolitanas serão beneficiadas, modernizando a frota do atendimento a Guarulhos, Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia, Osasco e São Paulo.

A renovação da frota foi feita pelas empresas Serveng Transportes (5 veículos) e TipBus (10 veículos) – do Consórcio Internorte -, e Caieiras (5 veículos), Urubupungá (15 veículos), ETT Carapicuíba (3 veículos) – do Consórcio Anhanguera.

Todos os novos ônibus, já cadastrados e inspecionados pela EMTU, são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis. Além disso, possuem motor Euro 6 a diesel, tecnologia mais moderna e limpa, com menor emissão de poluentes.

Para a região de Guarulhos, a empresa Serveng Transportes modernizou a frota do Serviço Airport Bus Service, linhas que atendem o Aeroporto Internacional de São Paulo. Serão ao todo cinco novos veículos, sendo três rodoviários, um micro-ônibus e um urbano. Além de ar-condicionado, os rodoviários são equipados com bancos estofados e reclináveis, banheiro, wifi e entrada USB nas poltronas, oferecendo o máximo conforto aos usuários.

Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas onde atua já somam 712 novos veículos zero km recebidos desde janeiro de 2023. Somente em 2024, já foram 365 novos veículos.

Confira abaixo as linhas beneficiadas a modernização da frota:

472 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda)

257 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Metrô Tatuapé)

258 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Aeroporto de Congonhas)

472EX1 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário Tiete)

426 – Franco da Rocha (Centro)/ Cajamar (Polvilho)

852 – Francisco Morato (Centro)/ Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário da Fazendinha)

080 – Osasco (Jardim Bonança)/ São Paulo (Pinheiros)

138 – Osasco (Munhoz Junior)/ São Paulo (Metrô Vila Madalena)

228 – Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)/ São Paulo (Lapa)

439 – Barueri (Alphaville)/ Sao Paulo (Pirituba)

260 – Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)