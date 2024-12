Lula destaca Mercosul como modelo de integração entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento durante a 65ª Cúpula do Mercosul, realizada em Montevidéu, Uruguai, nesta sexta-feira, 6 de dezembro, destacou a importância do bloco econômico como exemplo de integração entre desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental. Lula ressaltou que o Mercosul possui uma oportunidade singular de liderar a transição energética e enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

No discurso, o presidente anunciou a proposta brasileira de um programa de cooperação denominado “Mercosul Verde“, com foco em agricultura de baixo carbono e promoção de exportações agrícolas sustentáveis. Segundo ele, essa iniciativa reforça a capacidade do bloco em adotar práticas sustentáveis e inovadoras.

Lula enfatizou ainda o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas” como fundamental para alcançar a justiça climática global. Ele destacou que esse conceito não isenta nenhum país de contribuir para o objetivo comum de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. O Brasil, conforme anunciado, já submeteu sua nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), com a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, tomando 2005 como ano base.

O presidente também sublinhou a relevância da América do Sul sediar a COP30 em Belém do Pará, na Amazônia brasileira, em 2025. Com este evento, Lula convidou os países do Mercosul e associados, bem como a União Europeia, a apresentarem NDCs mais ambiciosas e colaborarem ativamente para o sucesso da conferência.

Durante seu discurso, Lula ressaltou os esforços para promover a integração regional por meio do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Ele destacou a aprovação recente do financiamento para o anel viário no município de Amambai, Mato Grosso do Sul, que visa fortalecer laços com o Paraguai. Além disso, mencionou o projeto “Rotas da Integração Sul-Americana”, com investimentos planejados em 190 obras para melhorar as conexões logísticas na região.

Em termos econômicos, o presidente celebrou o fortalecimento do Mercosul com a inclusão da Bolívia, posicionando o bloco como a sétima maior economia mundial com um PIB coletivo próximo de 3 trilhões de dólares. Ele sublinhou que o comércio interno movimenta cerca de 55 bilhões de dólares anualmente, sendo 75% desse valor referente a produtos de alto valor agregado. A cúpula também foi marcada pelo anúncio da conclusão das negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Lula saudou ainda a adesão do Panamá como primeiro Estado Associado do Mercosul na América Central. A cúpula assinala também a transferência da presidência pro tempore do Uruguai para a Argentina.

Por fim, o presidente agradeceu aos membros do Mercosul pelo apoio na Cúpula de Líderes do G20 realizada no Rio de Janeiro no mês anterior. Ele destacou a importância da colaboração na criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e enfatizou a necessidade urgente de reformar as estruturas de governança global para corrigir a sub-representação da região nas Nações Unidas e nas instituições financeiras internacionais.