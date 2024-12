Mercosul e União Europeia selam histórico acordo de livre comércio após 25 anos

Em uma coletiva de imprensa realizada em Montevidéu, Uruguai, os líderes do Mercosul e a representante da União Europeia (UE) anunciaram nesta sexta-feira (6) a conclusão de um acordo de livre comércio que promete reduzir tarifas de exportação entre os países desses blocos econômicos. Este marco representa o desfecho de negociações que se estenderam por 25 anos.

O evento contou com a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, Javier Milei, da Argentina, Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, e Santiago Peña, do Paraguai. Juntos, eles celebraram o entendimento alcançado que irá beneficiar uma população total superior a 750 milhões de pessoas.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ressaltou a importância histórica do acordo, que segundo ela inaugura uma nova era de cooperação. “Estou ansiosa para debater este avanço com os membros da UE. Este pacto trará benefícios tangíveis para indivíduos e empresas. Mais empregos serão criados, mais opções estarão disponíveis e haverá prosperidade compartilhada”, afirmou von der Leyen.