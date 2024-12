Governo lança concurso com 192 vagas na Polícia Federal

O governo federal oficializou a realização de um novo concurso público para a Polícia Federal, conforme anunciado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). A iniciativa prevê a oferta de 192 vagas, com maior enfoque no cargo de agente administrativo. Detalhes sobre os cargos disponíveis podem ser conferidos a seguir.

A autorização foi formalizada por meio de portaria assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Segundo o documento, a publicação do edital que regerá o certame deverá ocorrer dentro do prazo máximo de seis meses a partir da data da autorização.

Ainda conforme a portaria, está estabelecido que o intervalo entre a divulgação do edital e a aplicação da primeira prova será de dois meses. Entretanto, informações sobre remunerações e carga horária dos cargos não foram especificadas na publicação oficial.

Abaixo, encontra-se a lista dos cargos e respectivas vagas disponibilizadas: