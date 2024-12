Mãe envolvida em confusão com passageira em voo se defende e pede desculpas

Na última semana, um incidente ocorrido em um voo da Gol, que fazia a rota entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ganhou ampla repercussão nas redes sociais. O caso envolveu uma disputa por um assento na janela, resultando em lágrimas de uma criança de quatro anos e gerando debates entre os passageiros.

Recentemente, Aline, mãe do menino envolvido no episódio, manifestou-se pela primeira vez para esclarecer sua perspectiva sobre o ocorrido com a passageira Jeniffer Castro. “Quero deixar claro que em momento algum eu abordei ou solicitei algo diretamente à Jeniffer. Ela está ciente disso, e também que não fui eu ou qualquer membro da minha família quem registrou o vídeo”, afirmou Aline em entrevista ao portal LeoDias.

Aline narrou que seu filho Arthur confundiu os lugares designados. “Eu comentei com minha sogra que Arthur estava tirando fotos na janela, acreditando ser aquele o seu lugar”, explicou. Segundo ela, quando Jeniffer chegou ao assento reservado, outro passageiro sugeriu a troca para que Arthur pudesse permanecer ao lado da avó. Contudo, Jeniffer optou por manter-se em seu lugar previamente marcado.

No decorrer de seu depoimento, Aline acrescentou: “Imediatamente, tirei Arthur dali e o coloquei próximo a mim em outra janela. Ele tinha direito a um assento na janela e não queria se afastar da avó”, detalhou.

Aline também mencionou que não testemunhou o momento em que Jeniffer foi filmada e insultada por outra passageira. Seu foco estava em acalmar Arthur. “Eu não presenciei nenhuma gravação de vídeo; minha atenção estava voltada para acalmar meu filho e ajudá-lo a colocar o cinto de segurança”, disse ela. Aline ressaltou que a insatisfação expressa por outros passageiros não partiu dela nem de sua família. “Ela foi insultada, mas não por ninguém da minha família“, concluiu enfaticamente.