Em uma semana, PM Rodoviária apreende quase 9 toneladas no estado de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária interceptou quatro grandes carregamentos de drogas nesta semana no estado de São Paulo, somando quase 9 toneladas de entorpecentes apreendidos. Seis envolvidos foram presos. A ação é resultado de trabalhos de inteligência policial e patrulhamento ostensivo nas rodovias do interior paulista, com o intuito de combater o uso das rodovias como “rota” para o crime organizado.

Na quarta-feira (4), os PMs localizaram mais de 3,2 toneladas de cocaína em meio a uma carga de ração de gado no município de Assis. Essa foi a maior apreensão da droga da história do estado. A ação causou um prejuízo avaliado em R$ 100 milhões ao crime organizado. Três pessoas envolvidas no esquema foram presas.

Na ação, as equipes receberam informações sobre dois caminhões: um “batedor”, que contava com o motorista e um passageiro, e o outro com a carga de ração, que escondia a droga. A operação também contou com cães farejadores do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). O trio foi preso em flagrante.

Outras duas ações resultam na apreensão de 4,2 toneladas de maconha e cocaína

Na quinta-feira (5), os militares flagraram um motorista de 36 anos carregando 3,9 quilos de maconha escondidos em meio a uma carga de arroz. Ele trafegava pela rodovia Assis Chateaubriand, na cidade de Pirapozinho, região de Presidente Prudente.

Em Guarantã, 383 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos. A droga estava na carroceria de um carro, conduzido por uma mulher que trafegava pela rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. Ela foi interceptada e presa em flagrante.

As duas apreensões somam mais de 4,2 toneladas de drogas, representando um golpe significativo ao tráfico de drogas.

De janeiro a outubro deste ano, a PM Rodoviária apreendeu mais de 83 toneladas de drogas. Esse resultado é fruto do aperfeiçoamento das forças de segurança, que trabalham ostensivamente no combate ao crime, desarticulando facções e prendendo envolvidos na logística do tráfico.

Motorista que transportava 1,5 tonelada de maconha em meio a carga de eletrodomésticos é preso em Itapetininga

Na quinta-feira (5), os militares do 5º Batalhão prenderam um sexto motorista, também envolvido no esquema de logística e transporte de drogas. Ele foi detido com 1,5 tonelada de maconha em Itapetininga.

A equipe fiscalizava a região quando recebeu informações, compartilhadas com agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, sobre o veículo que passaria pela rodovia Raposo Tavares. Os militares abordaram uma carreta carregada com eletrodomésticos no km 168 da via. Ao iniciar a vistoria, abriram o compartimento de carga e localizaram os 1,5 mil quilos da droga.

O motorista foi detido e conduzido ao Departamento de Polícia Federal em Sorocaba, onde permaneceu preso.