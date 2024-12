Homem que transportava quase 4 toneladas de maconha é preso no interior de São Paulo

Um homem, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária ao ser flagrado transportando quase quatro toneladas de maconha escondidas em uma carga de arroz. A apreensão aconteceu na quinta-feira (4), na Rodovia Assis Chateaubriand, na cidade de Pirapozinho, região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A equipe realizava o policiamento no local quando deu sinal de parada a um caminhão com semirreboque. O motorista tentou fugir dos militares, chegando a saltar do veículo em movimento. Um dos agentes conseguiu assumir a direção do caminhão e estacioná-lo em segurança.

Enquanto isso, o restante da equipe ia em busca do suspeito, que foi detido pouco depois. Durante as buscas, foram encontrados diversos fardos de maconha. Ao todo, 3,9 toneladas da droga foram apreendidas.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal de Presidente Prudente. O homem permanece à disposição da Justiça.