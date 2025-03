TOP 10 notícias de hoje – 06/03/2025

Acidente com ônibus deixa um morto e 26 feridos em Pindamonhangaba

Conforme relato dos bombeiros, o ônibus enfrentou problemas mecânicos

Após 505 dias, Neymar volta à seleção com missão de aplacar crise em campo

A última vez em que Neymar atuou pela seleção foi no dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira: as rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo

Fundação do ABC assume a gestão de 10 leitos de UTI do Hospital Ipiranga, na Capital

Novo contrato amplia parceria com o Governo do Estado; FUABC também responde pela gestão do PS Adulto e do serviço de Endoscopia

Pix levanta debates sobre golpes e segurança

Nova funcionalidade implementada pelo Banco Central traz mais praticidade às transações, mas especialistas alertam para a necessidade de medidas de proteção contra fraudes

Hamas acusa Trump de incitar rompimento do cessar-fogo em Gaza

O grupo palestino critica declarações do presidente dos Estados Unidos, que incentivam o governo de Netanyahu a intensificar o cerco a Gaza, aumentando a crise humanitária

Desfile das campeãs do carnaval 2025 em SP acontecerá no sábado (8)

Confira a programação e horários das escolas

Mulheres encontram fonte de renda e flexibilidade no delivery

Entregadoras do iFood contam como o trabalho ajuda a conquistar objetivos e trazer mais bem-estar para suas famílias

Brasil e União Europeia firmam acordo para fortalecer segurança

A colaboração intensifica o combate a crimes internacionais, com foco na troca de informações e proteção de direitos humanos, incluindo privacidade e dados pessoais

Frente fria promete alívio ao calor extremo no sul e sudeste do Brasil

Temperaturas caem e chuvas intensas são esperadas no Sul e Sudeste a partir deste fim de semana

Cristian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, foi solto nesta quarta (5)

Cristian e seu irmão Daniel foram condenados pelo assassinato brutal do casal von Richthofen em 2002