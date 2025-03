Fundação do ABC assume a gestão de 10 leitos de UTI do Hospital Ipiranga, na Capital

A Fundação do ABC acaba de assumir a gestão de 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital Ipiranga, na Capital, em nova parceria firmada com o Governo do Estado de São Paulo. A homologação do chamamento público foi publicada no Diário Oficial do Estado em 6 de fevereiro e a gestão do novo serviço teve início em 2 de março. O objetivo é garantir assistência humanizada, resolutiva e de alta qualidade à população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com valor anual de R$ 6,6 milhões, a proposta prevê a implantação de uma equipe multidisciplinar composta por plantonistas e diaristas, operando em regime de 24 horas/dia para assegurar assistência contínua e de qualidade. De acordo com o plano de trabalho apresentado pela FUABC, o time assistencial conta com ao menos quatro médicos, 25 profissionais na Enfermagem e outros quatro na equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

O Hospital Ipiranga atende a cerca de 500 mil pessoas na região Sudeste da cidade de São Paulo, sendo referência para os distritos de Cursino, Ipiranga e Sacomã. Além de atuar como hospital de porta aberta, a unidade é considerada estratégica no atendimento secundário e terciário, com especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia, urologia e cirurgia vascular.

O novo contrato amplia os serviços já operacionalizados pela FUABC no Hospital Ipiranga: o gerenciamento do serviço de Urgência e Emergência e do setor de Endoscopia. Anteriormente, entre 2020 e 2021, em contratos emergenciais firmados durante a pandemia, a FUABC também respondeu pela gestão de leitos de UTI, de enfermaria e de um Centro de Triagem para atendimento aos casos de Covid-19.