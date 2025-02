FUABC e Secretaria de Segurança de Santo André fortalecem parcerias

A Fundação do ABC recebeu, na manhã desta segunda-feira (17), a visita do secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura de Santo André, Temistocles Telmo Ferreira Araújo, o Coronel Telmo Araújo. A reunião, realizada a convite do presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, teve como objetivo discutir parcerias, apoio mútuo e medidas para aprimorar a segurança e a infraestrutura no entorno do campus universitário, que também abriga a Fundação Santo André (FSA).

Entre os principais temas abordados esteve a necessidade de reforçar a segurança para os usuários do transporte público na região, melhorar a iluminação e fortalecer o policiamento na Avenida do Conhecimento, importante via de acesso ao campus. O Coronel destacou que atualmente não há uma base da polícia no local e que é fundamental estruturar estratégias para garantir maior segurança à comunidade acadêmica, aos funcionários e usuários dos serviços de saúde da região.

Outra questão levantada foi a presença de pessoas em situação de rua no entorno da Fundação do ABC. A reunião abordou a importância de políticas voltadas a essa população, com a possibilidade de colaboração da FUABC para oferecer suporte, em colaboração com a Secretaria de Assistência Social do município.

Como ação imediata, o Coronel Telmo Araújo se comprometeu a posicionar viaturas em pontos e horários estratégicos, mapeados em conjunto com a Fundação do ABC, para intensificar a ronda policial nos momentos e locais mais críticos.

PREVENÇÃO

A reunião também trouxe propostas inovadoras, como a participação da Fundação do ABC na Rede de Proteção Cidadã. O objetivo é ir além do policiamento ostensivo e promover ações culturais e de prevenção primária junto a funcionários e alunos, capacitando-os para reconhecer riscos e agir de forma segura em diferentes situações. Entre as iniciativas sugeridas está a realização de treinamentos conduzidos pela Guarda Civil Municipal, preparando a comunidade acadêmica para adotar medidas preventivas e evitar reações precipitadas em eventuais abordagens.

Nesse contexto, o Coronel Telmo Araújo destacou que a segurança não pode se limitar à ação policial, mas deve envolver toda a comunidade. “Nós temos que dar uma resposta, e essa resposta não pode ser só policial. Precisamos levar a mensagem de segurança para a sociedade, junto com as ações ostensivas. Os alunos, os funcionários, podem ser parte da solução, e com a participação de todos, os resultados são sempre melhores”, ressaltou.

A parceria entre a Fundação do ABC e a Secretaria de Segurança Cidadã tem potencial para se tornar um modelo a ser replicado em outras áreas do município. O secretário fez um paralelo com uma Brigada de Incêndio, que capacita pessoas para agir preventivamente e tomar medidas iniciais até a chegada dos bombeiros. A ideia é que funcionários e alunos estejam preparados para atuar na prevenção e conscientização em segurança, fortalecendo a proteção do campus e de seu entorno.

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, reforçou o compromisso da Instituição com o desenvolvimento da cidade e a segurança da população, destacando a importância de integrar a FUABC ao ecossistema de segurança municipal e às políticas públicas de Santo André. “Temos um compromisso com a melhoria da cidade como um todo. Desejamos colaborar com as ações do Governo e da Secretaria de Segurança Cidadã em favor de toda a população. Estamos 100% à disposição para contribuir com um plano diretor estruturado e sustentável, que una esforços de diferentes frentes para fortalecer a segurança e o bem-estar da comunidade”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação do ABC com a comunidade e sua disposição em colaborar com políticas públicas integradas, visando sempre o bem-estar e a segurança das pessoas.