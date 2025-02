Operação Força Total entra em vigor para reforço na segurança de São Bernardo    

Com a proposta de ampliar a sensação de segurança na cidade, a Prefeitura de São Bernardo deu início nesta terça-feira (13/2) à Operação Força Total, promovida pela Polícia Militar (PM) com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa tem como principal objetivo a prevenção de roubos e furtos em diferentes regiões da cidade, reforçando o patrulhamento ostensivo e garantindo mais segurança para a população.

A operação registrou como ponto de partida a Esplanada do Paço Municipal e contou com um grande efetivo de segurança, incluindo 14 viaturas da GCM, 4 viaturas da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), 6 viaturas da PM e 8 motos da PM.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, destacou o significado da ação conjunta entre as forças de segurança para benefício da população. “A segurança da nossa gente é prioridade. Essa operação reforça nosso compromisso com a proteção dos moradores, ampliando a presença da PM e da GCM nos bairros para inibir crimes e aumentar a sensação de proteção”, afirmou.

A Operação Força Total faz parte de um conjunto de ações integradas entre a Prefeitura e as forças de segurança. Como desdobramento, a cidade receberá a Operação Hércules, que seguirá com novas fases nos próximos dias: em 20 de fevereiro, com saída do Ginásio Poliesportivo (Avenida Kennedy, 1155), e em 27 de fevereiro, com saída da base da GCM no Rudge Ramos (Largo da Igreja São João Batista).

O secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, major Topalian, ressaltou que as operações fazem parte de um planejamento estratégico definido junto às forças de segurança do município. “Essa operação é resultado da nossa reunião mensal com as polícias e fortalece o compromisso da Administração em ampliar a segurança da cidade. A GCM está atuando lado a lado com a PM para reforçar o patrulhamento nos bairros e coibir ações criminosas”, sustentou.

NAS RUAS

As ações planejadas têm como foco a intensificação do policiamento preventivo em diversas regiões de São Bernardo, ampliando a presença das forças de segurança nas ruas e garantindo maior tranquilidade para os cidadãos.

De acordo com o prefeito Marcelo Lima, iniciativas como essa colaboraram para tornar São Bernardo uma referência em segurança pública: “Essa é mais uma grande ação que estamos promovendo pela nossa população. Queremos ser destaque não apenas nos números, mas também na qualidade da segurança oferecida. Nosso objetivo é garantir tranquilidade aos munícipes e seguir avançando cada vez mais”, concluiu.