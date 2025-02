São Paulo recebe reforço com 2.764 novos policiais em ação para segurança pública

A cidade de São Paulo acaba de receber um reforço significativo na segurança pública com a incorporação de 2.764 novos policiais. Este número é composto por 1.872 policiais militares, 854 policiais civis e 38 policiais técnico-científicos, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Este novo contingente faz parte de uma iniciativa mais ampla que visa a contratação de um total de 23,2 mil novos policiais ao longo do Estado, englobando profissionais recém-formados, agentes em formação e concursos que estão em andamento.

Nos últimos 24 meses, o governo paulista tem se empenhado em valorizar e fortalecer a atuação das forças de segurança, resultando em um aumento do efetivo policial e um incremento nas operações de patrulhamento nas ruas e investigações criminais.

De acordo com os dados disponíveis sobre a recente contratação de novos policiais no Estado, quase 9,2 mil profissionais já foram formados, atuando tanto no policiamento ostensivo quanto em atividades investigativas para assegurar a proteção da população. Esse total inclui 5.542 policiais militares, 3.482 policiais civis e 173 policiais técnico-científicos.

Os novos oficiais da Polícia Civil representam um marco histórico, sendo considerados a maior formação de novos profissionais na história da corporação. Atualmente, existem 4.985 policiais em processo de formação nas academias de São Paulo, divididos entre 448 alunos-oficiais, 4.513 soldados e 24 médicos-legistas.

Além disso, há concursos abertos para a contratação de mais 9.100 policiais, sendo 5.600 destinados à Polícia Militar, 3.135 para a Polícia Civil e 365 para cargos técnico-científicos. Essas ações demonstram um compromisso contínuo com a segurança pública no Estado de São Paulo.