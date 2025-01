SP registra maior contratação de policiais em 14 anos, com mais de 7,8 mil agentes

O ano de 2024 foi marcado por reforço histórico na segurança pública do estado de São Paulo com a chegada de 7,8 mil novos policiais militares, civis e técnico-científicos. Essa é a maior contratação de agentes dos últimos 14 anos no estado.

Foi neste ano que a Polícia Civil realizou a maior nomeação da história, com mais de 4 mil agentes. Dos selecionados, 304 delegados, 1.060 investigadores, 1,9 mil escrivães e 170 médicos-legistas tomaram posse e concluíram os estudos na Academia de Polícia (Acadepol). O efetivo reduziu o déficit histórico da Polícia Civil em São Paulo. Os agentes foram distribuídos para delegacias de todas as regiões do estado.

Na Polícia Militar ingressaram 4 mil novos integrantes, sendo 40 tenentes do quadro de saúde em abril, 1,1 mil soldados em junho e, por último, outros 2,9 mil soldados e 199 alunos-oficiais que se formaram em dezembro.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, contou que essas contratações não representam apenas números, mas um reforço significativo na proteção da sociedade e no combate ao crime organizado, além de melhorar as condições de trabalho e escalas dos policiais.

“Desde o início da gestão, o objetivo foi sanar as maiores dores das instituições, sendo a principal delas a falta de efetivo. Tenho certeza que a chegada desses novos policiais está fazendo a diferença nas unidades, ampliando as nossas forças para combater a criminalidade”, ressaltou.

Em 2023 foram contratados 1,3 mil novos policiais, o que totaliza a admissão de 9,2 mil agentes desde o início da atual gestão.

2024 como um ano de ‘colheita’

Para a delegada Fátima Vieira, que tomou posse do cargo em maio, “2024 foi um ano de colheita”. Com uma história de superação inspiradora, ela começou a trabalhar aos 9 anos para ajudar a mãe na criação das três irmãs após os pais se separarem. Aos 13, a mãe foi embora de casa, então Fátima trabalhava de babá, faxineira e com colheita na zona rural de Minas Gerais para sustentar a família. Com 18 anos, atuou como jovem aprendiz na delegacia da cidade mineira de Carbonita, onde se apaixonou pela Polícia Civil.

Anos depois, quando se mudou para São Paulo em busca de mais oportunidades, trabalhou como balconista enquanto cursava a faculdade de direito. A partir de 2020, decidiu seguir o sonho de ser delegada e começou a prestar concursos, até que passou para o cargo nos estados da Bahia e São Paulo. “Escolhi aqui porque enxerguei um futuro nesse estado tão desenvolvido”, disse. Em novembro deste ano, a delegada foi designada para chefiar a Polícia Civil da cidade de São Miguel do Arcanjo, na região de Sorocaba.

Emocionada, a delegada revelou que 2024 ficou marcado em sua vida. “Sempre presenciei muita injustiça e nasceu em mim essa vontade de fazer a diferença. Não tem como descrever a sensação de fazer parte da maior Polícia Civil do país, tive aulas com professores doutrinadores, autores de livros. Hoje, me sinto capacitada para entregar o meu melhor à sociedade”.

Veja o número de contratação de policiais nos últimos 14 anos

2011: 6.183

2012: 2.890

2013: 3.123

2014: 4.218

2015: 5.750

2016: 5.955

2017: 4.111

2018: 3.287

2019: 2.752

2020: 7.065

2021: 2.968

2022: 76

2023: 1335

2024: 7.869