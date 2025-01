Menino de 9 anos leva bala perdida na nuca durante o Ano-Novo em SP

Na noite de Réveillon, um trágico incidente ocorreu em São Paulo, quando uma criança de apenas nove anos foi ferida por uma bala perdida. O menino foi encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina na madrugada do dia 1º de janeiro, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo relato do pai da criança, o menino estava brincando ao lado dele na calçada da Avenida Tenente Lauro Sodré, no bairro de São Mateus, localizado na zona leste da cidade, quando foi atingido por um projétil.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram os familiares tentando socorrer a criança que caiu ao chão logo após a meia-noite.

O projétil ficou alojado na região da nuca do garoto, que posteriormente foi transferido para o Hospital Santa Helena, em São Bernardo do Campo, onde permanece sob cuidados médicos.

A SSP informou que exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e que o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio pelo 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela), que já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido.