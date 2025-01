Réveillon na Avenida Paulista foi marcado por shows e queima de fogos silenciosa

A celebração de Réveillon na Avenida Paulista começou às 16h30 desta terça-feira, dia 31, com uma apresentação animada da dupla sertaneja Brenno & Matheus. A festa teve um toque especial com uma queima de fogos silenciosa que durou cerca de dez minutos, proporcionando um espetáculo visual sem perturbar os presentes.

Os cantores Bruno e Marrone foram os responsáveis pela contagem regressiva para a chegada de 2025, ao lado do prefeito Ricardo Nunes e sua família, que também estavam no palco. Durante a performance, o público foi surpreendido com uma homenagem à cantora Marília Mendonça, através da exibição de imagens suas enquanto a dupla interpretava a música “Transplante”, uma colaboração marcante entre eles.

Antes da virada do ano, Gloria Groove fez um show empolgante nos momentos finais de 2024, elevando o espírito festivo do público. A artista apresentou sucessos como “Radar” e “Bumbum de Ouro” em um palco montado estrategicamente entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, no coração da capital paulista.

A festa na Avenida Paulista foi organizada para atrair uma multidão estimada em aproximadamente dois milhões de pessoas, conforme previsões da prefeitura. O Globocop sobrevoou a área e capturou imagens do público começando a se aglomerar no local.

A programação musical seguiu com apresentações do cantor Thales Roberto e do grupo Renascer Praise, que trouxeram música gospel ao evento. O show da dupla sertaneja Brenno & Matheus também foi um grande sucesso entre os primeiros participantes do evento, que dançaram e cantaram junto com os artistas.

A Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de 2024 encerrou a festa, com um desfecho memorável para as comemorações de Ano Novo.