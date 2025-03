Frente fria promete alívio ao calor extremo no sul e sudeste do Brasil

Uma nova frente fria está se deslocando pelo Brasil, trazendo uma esperada pausa no calor intenso que tem afetado o país desde o final de fevereiro. A previsão indica que, a partir deste fim de semana, diversas regiões, especialmente no Sul e partes do Sudeste, experimentarão uma queda significativa nas temperaturas, acompanhada de chuvas.

O fenômeno climático começará a manifestar seus efeitos na noite de sábado (8), com o ingresso da frente fria pelo Rio Grande do Sul, estado que tem enfrentado altas temperaturas nos últimos dias. Ao longo do fim de semana, o sistema avançará em direção ao Sudeste, atingindo essa região na segunda-feira (10).

Juntamente com a diminuição das temperaturas, a chegada da frente fria poderá provocar chuvas intensas. O contraste térmico entre o ar quente que atualmente predomina sobre o Brasil e a massa de ar frio que se aproxima do sul favorecerá a formação de nuvens carregadas. Isso aumenta o risco de temporais, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.

Após um período de calor extremo, o Rio Grande do Sul já começa a sentir a mudança nas condições climáticas. No domingo (10), as máximas nas cidades mais quentes do estado não deverão ultrapassar 28°C, uma queda drástica em comparação aos dias anteriores, quando os termômetros frequentemente ultrapassaram os 40°C. Cidades como Iraí, Arroio do Sal, Torres e Itaqui registraram 28°C, enquanto localidades como São Gabriel e Alvorada tiveram máximas ainda mais baixas, com 27°C.

Além da redução das temperaturas diurnas, as madrugadas também apresentarão um resfriamento significativo. Algumas cidades podem ter mínimas abaixo dos 15°C, como Pinheiro Machado e Canguçu, onde as previsões indicam temperaturas em torno de 14°C e 15°C. Em Gramado e Encruzilhada do Sul, as mínimas podem girar em torno de 16°C. Essa transição climática sugere uma mudança no padrão atmosférico e o término dos dias escaldantes vividos nas últimas semanas.

A incursão do ar polar entre os dias 10 e 13 de março será crucial para estabelecer um novo padrão climático no Brasil. Como já era esperado, a maior parte da região Sul apresentará temperaturas mais amenas, marcando o fim dos dias quentes e abafados. No Rio Grande do Sul, essa alteração será notável, especialmente nas áreas sul e central do estado, onde as máximas poderão cair até 6°C em relação às últimas semanas. Regiões que anteriormente registravam temperaturas entre 35°C e 38°C poderão observar máximas entre 25°C e 28°C.

Em Santa Catarina e Paraná, o impacto será menos intenso, com reduções variando entre 3°C e 5°C nas máximas diárias. Embora isso represente um alívio considerável para os moradores desses estados, as mudanças não serão tão acentuadas quanto as observadas no Rio Grande do Sul. Já no Sudeste – incluindo São Paulo e partes do sul de Minas Gerais – o efeito será sutil, sem grandes alterações nas temperaturas.

Nos dias seguintes à passagem da frente fria, espera-se que as temperaturas permaneçam mais amenas em comparação ao cenário observado desde fevereiro. As máximas não deverão alcançar os níveis extremos recentes, proporcionando um ambiente mais equilibrado e confortável para os estados do Sul que estavam sob calor excessivo por semanas.