Onda de calor persiste no Brasil

A onda de calor que afeta o Brasil desde fevereiro deverá se prolongar até o dia 9 de março, conforme as previsões meteorológicas do Climatempo. Este fenômeno representa a quinta onda de calor registrada neste verão, resultando em temperaturas que superam as médias históricas e estabelecendo novos recordes em diversas localidades.

No último domingo, dia 2, várias regiões do país enfrentaram temperaturas superiores a 38°C. O Mato Grosso do Sul foi o estado mais afetado, com Iguatemi alcançando a marca de 39°C e Porto Murtinho e Sete Quedas registrando 38,7°C. Outras cidades também apresentaram números alarmantes: Foz do Iguaçu, no Paraná, atingiu 38,2°C e Seropédica, no Rio de Janeiro, marcou 38,1°C.

A capital paulista não ficou atrás e registrou um novo recorde tanto para o ano de 2025 quanto para o mês de março. A temperatura máxima chegou a 34,8°C no Mirante de Santana, superando o antigo recorde de março, que era de 34,7°C, registrado em 16 de março de 2024. O recorde anterior para 2025 era de 34°C, datado de 17 de fevereiro.

Com a continuidade da onda de calor nos próximos dias, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil devem enfrentar temperaturas extremas. Além disso, a escassez de chuvas compromete a umidade do ar, agravando as condições climáticas.