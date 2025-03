Hamas acusa Trump de incitar rompimento do cessar-fogo em Gaza

As recentes declarações de Donald Trump a respeito da situação dos reféns em Gaza desencadearam uma resposta veemente do Hamas, que o acusou de estimular o governo de Benjamin Netanyahu a adotar uma postura mais rígida. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (6), o grupo alegou que as ameaças proferidas pelo ex-presidente americano funcionam como um endosse para Israel intensificar seu cerco à Faixa de Gaza, exacerbando assim a crise humanitária que já afeta a região.

A reação do Hamas foi provocada por um post publicado por Trump em sua rede social Truth Social, na quarta-feira (5). Nele, Trump exigiu que o Hamas “libertasse todos os reféns imediatamente, sem qualquer atraso“, incluindo os corpos que mantém sob sua custódia, e advertiu: “ou ACABOU para vocês“.

Mudança na postura dos EUA e negociações em andamento

Esse contexto se insere em um quadro mais amplo das negociações conduzidas pelos Estados Unidos sobre a liberação de reféns e a possibilidade de um cessar-fogo em Gaza. A posição da administração americana, que historicamente evita estabelecer diálogos com organizações consideradas terroristas, representa uma mudança significativa na abordagem dos EUA em relação ao conflito.

Informações confirmadas por uma fonte israelense e pela Casa Branca indicam que conversas entre os Estados Unidos e o Hamas realmente estão ocorrendo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, também corroborou a existência desse diálogo, ressaltando a intenção americana de mediar a situação.

O site Axios foi pioneiro ao noticiar que essas negociações foram realizadas nas últimas semanas em Doha, capital do Catar. Essa nova estratégia dos EUA marca um desvio considerável da política adotada por administrações anteriores, que evitavam qualquer tipo de contato com o Hamas.

Tensões aumentam no cenário diplomático internacional

Ainda que haja diálogo em curso, as tensões continuam elevadas. Israel permanece firme na pressão militar sobre Gaza, enquanto os Estados Unidos buscam intermediar um acordo. As declarações de Trump adicionam uma nova dimensão ao panorama atual, sugerindo um alinhamento mais estreito com as táticas do governo Netanyahu.

Embora o impacto das palavras do ex-presidente ainda permaneça incerto, a resposta imediata do Hamas demonstra que as tensões seguem elevadas tanto no cenário regional quanto no âmbito diplomático internacional.