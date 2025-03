Mulheres encontram fonte de renda e flexibilidade no delivery

O Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo sábado, nos lembra da força e resiliência das mulheres em todas as esferas da sociedade, especialmente em um cenário que muda rapidamente, com elas assumindo cada vez mais papeis que historicamente eram exercidos exclusivamente por homens, em todos os setores. Um exemplo são as mulheres entregadoras de delivery, que atualmente usam esse trabalho como fonte de renda, contribuindo significativamente para a mobilidade social e o bem-estar de suas famílias.

Darlene, uma entregadora de 30 anos de São Paulo, atua pela plataforma há cinco anos e conta que encontrou no aplicativo a flexibilidade necessária para cuidar de sua filha. “Sempre gostei de automóveis, especialmente motos, e queria um trabalho que me permitisse tempo livre quando necessário. Tenho orgulho em dizer que sou uma mulher entregadora e desafio a norma de que esta profissão é apenas para homens,” comenta Darlene, que costuma participar ativamente das iniciativas da companhia, como a campanha do Outubro Rosa no último ano, quando pôde realizar exames de rotina, incluindo ultrassom das mamas, gratuitamente. “O iFood é minha única fonte de renda como mãe solo, sustentando minha família e provando que o trabalho é realmente válido. Tenho o sonho de viajar com minha filha para o nordeste, e com o trabalho como entregadora eu consigo planejar essa realização”, comemora.

Vivian, uma entregadora de 38 anos da capital paulista, encontrou no iFood uma maneira de equilibrar suas responsabilidades familiares e profissionais. Com quatro anos de experiência na plataforma, a profissional valoriza a flexibilidade que o delivery proporciona, permitindo que ela cuide do filho e de seu cachorro. “É maravilhoso, pois tenho disponibilidade para minhas rotinas,” destaca ela, mencionando também a importância dos cursos gratuitos oferecidos pela empresa, como o Decola, que a ajudaram a expandir seus conhecimentos. Ludmilla conta que se sente grata por poder manter suas contas em dia e suprir as necessidades do lar. “Tenho o grande sonho de adquirir uma casa própria, um objetivo que acredito estar cada vez mais próximo de realizar”, celebra.

“A presença de mulheres na força de trabalho do delivery não só transforma as vidas delas e de suas famílias, mas também fortalece a comunidade como um todo. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e inclusivo, onde todas possam crescer e prosperar”, comenta Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

A plataforma tem desenvolvido iniciativas para apoiar essas profissionais, incluindo um seguro pessoal gratuito com diversas coberturas exclusivas para mulheres, como auxílio para câncer de mama ou útero, auxílio-gestação, afastamento por saúde dos filhos e reembolsos para serviços de cuidados pessoais. O seguro inclui, ainda, outras coberturas que valem para todos os entregadores, como atendimento hospitalar em casos de acidentes, indenização por afastamento, entre outras, garantindo mais segurança e tranquilidade para o trabalho nas ruas.

As entregadoras também têm acesso aos programas educacionais do iFood, que são fundamentais para abrir novas oportunidades e caminhos para o futuro. 258 entregadoras já conseguiram concluir a educação básica ao participar do programa Meu Diploma do Ensino Médio, que oferece bolsas gratuitas para o curso preparatório ao Encceja. A companhia também oferece gratuitamente às parceiras o Decola, com cursos que abordam temas como educação financeira, segurança viária, letramento racial, entre outros.