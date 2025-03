Desfile das campeãs do carnaval 2025 em SP acontecerá no sábado (8)

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou na última quarta-feira (5) a programação do aguardado Desfile das Campeãs do Carnaval 2025. O evento, que ocorrerá neste sábado (8), terá início às 20h no icônico Sambódromo do Anhembi e contará com a apresentação das principais escolas de samba da cidade.

Na programação, estão previstas as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, seguidas pelas duas primeiras do Grupo de Acesso I e, por fim, as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial. Com a alta demanda, os ingressos para a celebração já estão esgotados.

Confira abaixo a ordem das apresentações:

20h – Camisa 12

20h45 – Pérola Negra

21h30 – Mocidade Unida da Mooca

22h25 – Tom Maior

23h30 – Camisa Verde e Branco

0h20 – Mocidade Alegre

1h20 – Gaviões da Fiel

2h20 – Acadêmicos do Tatuapé

3h20 – Rosas de Ouro

O clima de festa é garantido, especialmente com a presença da escola campeã, Rosas de Ouro, que ergueu o troféu de vencedora do Carnaval 2025. A expectativa é que milhares de foliões se reúnam para prestigiar o espetáculo, que promete ser uma celebração vibrante da cultura e tradição carnavalesca paulista.