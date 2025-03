Carnaval 2025: Rosas é campeã pela 8ª vez em São Paulo; veja quem tem mais títulos

A escola de samba Rosas de Ouro celebrou uma vitória marcante ao se consagrar campeã do Carnaval 2025, garantindo assim seu oitavo título na história do grupo especial de São Paulo. Este triunfo representa um marco significativo, pois encerra um longo jejum de 15 anos sem conquistas, já que a última vez que a escola da Brasilândia alcançou o primeiro lugar foi em 2010.

Com essa nova vitória, a Rosas de Ouro reafirma sua posição entre as cinco escolas mais vitoriosas do Carnaval paulistano, ocupando a quinta posição no ranking geral. A escola está agora a apenas um troféu de distância da Camisa Verde e Branco, que terminou a competição deste ano na quinta colocação.

No topo do ranking, as escolas Vai-Vai e Mocidade Alegre continuam sendo as maiores campeãs do Carnaval de São Paulo. Em 2025, a Mocidade, que havia conquistado os dois últimos títulos consecutivos, não conseguiu manter sua supremacia e ficou com a quarta posição na classificação final. A Vai-Vai, por sua vez, enfrentou um desempenho abaixo das expectativas e encerrou o desfile na nona colocação.

Vai-Vai e Mocidade Alegre são as maiores campeãs do Carnaval paulistano. Veja o ranking:

1º – Vai-Vai: 15 títulos

2º Mocidade Alegre: 12

3º Nenê de Vila Matilde: 11

4º Camisa Verde e Branco: 9

5º Rosas de Ouro: 8

6º Lavapés Pirata Negro: 7

7º Unidos do Peruche: 5

8º Gaviões da Fiel: 4

9º Império de Casa Verde: 3

10º Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde e X-9 Paulistana: 2

11º Águia de Ouro; Brasil de Santos e Garotos do Itaim: 1