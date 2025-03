Acidente com ônibus deixa um morto e 26 feridos em Pindamonhangaba

Na madrugada desta quinta-feira, dia 6, um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo ocorreu na rodovia Presidente Dutra, especificamente no km 98, nas proximidades de Pindamonhangaba. O veículo, que transportava 45 passageiros e realizava a rota entre o Rio de Janeiro e São Paulo, despencou em uma ribanceira, resultando em pelo menos uma fatalidade e diversas pessoas feridas.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Viação 1001, responsável pelo transporte dos ocupantes do ônibus, que está atualmente conduzindo uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus partiu do Rio de Janeiro por volta das 22h da quarta-feira e tinha como destino a capital paulista. As autoridades foram notificadas sobre o acidente às 3h25 da manhã.

Imediatamente após o alerta, equipes da concessionária responsável pela rodovia, além de unidades do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram deslocadas para o local a fim de prestar socorro às vítimas.

Por volta das 7h, o Corpo de Bombeiros confirmou que um total de 26 pessoas necessitaram de atendimento médico. Entre elas, 16 foram encaminhadas ao pronto-socorro local em Pindamonhangaba; seis (cinco mulheres e um homem) foram levadas ao Hospital Regional de Taubaté; duas receberam cuidados na UPA do bairro Araretama, também em Pindamonhangaba; e outras duas foram socorridas na Santa Casa de Aparecida.

Infelizmente, uma das vítimas, um adolescente de apenas 13 anos, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu após receber atendimento.

Conforme relato dos bombeiros, o ônibus enfrentou problemas mecânicos e ao tentar parar no acostamento da rodovia, a estrutura cedeu, provocando a queda do veículo em uma ribanceira que possui aproximadamente sete metros de profundidade.

Houve formação de congestionamento no local durante as operações de resgate, mas por volta das 7h a situação do tráfego já se normalizava.

As informações sobre o acidente continuam a ser atualizadas à medida que novas informações se tornam disponíveis.