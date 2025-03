Cristian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, foi solto nesta quarta (5)

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato do casal Richthofen, recebeu autorização judicial para cumprir o restante de sua pena em liberdade, mas sob rigorosas condições. A decisão foi proferida na noite desta quarta-feira (5) pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté.

De acordo com informações obtidas, Cravinhos foi libertado às 20h55 após ter cumprido parte de sua pena no regime semiaberto na Penitenciária “Dr. José Augusto Salgado”, localizada em Tremembé, São Paulo. Este presídio é conhecido por abrigar detentos de notoriedade.

A juíza destacou em sua decisão o bom comportamento do réu durante seu tempo na prisão e o parecer positivo de uma avaliação psicológica que ele recebeu. “O sentenciado mantém boa conduta carcerária e não apresenta faltas disciplinares nos últimos doze meses”, afirmou a magistrada, ressaltando que Cravinhos preenche os requisitos legais para a progressão de regime.

Embora o Ministério Público de São Paulo tenha se oposto à mudança no regime penal, a juíza considerou que as objeções apresentadas não eram suficientes para barrar a liberdade condicional. Ela argumentou que a avaliação criminológica realizada por uma equipe multidisciplinar recomendava a concessão do benefício, observando que Cravinhos havia utilizado diversas saídas temporárias sem incidentes negativos.

As condições impostas para a liberdade incluem restrições severas. Ele deverá:

Comparecer trimestralmente à Vara de Execuções Criminais para relatar suas atividades;

Conseguir um emprego lícito e comprová-lo ao juiz;

Respeitar um toque de recolher, saindo para trabalhar apenas às 6h e retornando até às 22h;

Obter autorização judicial antes de mudar de comarca ou residência;

Evitar frequentar bares e outros estabelecimentos considerados incompatíveis com seu status de liberdade condicional.

O descumprimento das regras poderá resultar na revogação da liberdade condicional e retorno ao cumprimento da pena em regime fechado.

A defesa de Cravinhos expressou satisfação com a decisão judicial, afirmando que ele cumpriu todas as exigências necessárias para obter o benefício e comprometeu-se a respeitar as regras estabelecidas pela Justiça.

A reportagem também procurou o Ministério Público para comentários sobre a decisão, mas ainda não obteve resposta. O mesmo vale para a Secretaria de Administração Penitenciária.

Cristian Cravinhos já havia tentado anteriormente a progressão ao regime aberto. Em 2017, chegou a conseguir essa mudança, mas perdeu o direito após ser preso por tentativa de suborno a policiais durante uma abordagem em Sorocaba, em 2018.

Além disso, um exame psicológico recente revelou que Cravinhos apresenta dificuldades emocionais e interpessoais. A avaliação sugere que ele pode necessitar de acompanhamento psicológico contínuo caso receba autorização para viver em sociedade novamente.

Cristian e seu irmão Daniel foram condenados pelo assassinato brutal do casal von Richthofen em 2002, crime que chocou o Brasil. Desde então, ele tem permanecido sob vigilância judicial em penitenciárias conhecidas por receber detentos envolvidos em crimes notórios.