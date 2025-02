TOP 10 notícias de hoje – 06/02/2025

Café pode ficar mais caro nos próximos meses

A seca e altas temperaturas impactam a produção de café no Brasil, elevando os preços em até 25%

Tragédia em Salvador: Teto da Igreja de São Francisco desaba e turista morre aos 26 anos

Giulia Panchoni Righetto era uma entusiasta das viagens, já tendo explorado diversos países ao redor do mundo

Aumento de casos de febre amarela no Brasil gera alerta e incentivo à vacinação

A febre amarela foi registrada em quatro estados até agora: Minas Gerais, Roraima, Tocantins e São Paulo

Famosos prestigiam reestreia de Neymar pelo Santos na Vila Belmiro

Celebridades e amigos celebram reestreia emocionante na Vila Belmiro, aquecendo o coração da torcida

Fevereiro de alerta: estoques de sangue em queda no pré-Carnaval

No GSH Banco de Sangue de Santo André, estoque sanguíneo está 50% abaixo do nível ideal, e chuvas intensas e doenças sazonais agravam a situação

Marcelo anuncia aposentadoria após carreira brilhante no Fluminense e Real Madrid

Veja os melhores momentos de sua carreira

Proibição do mototáxi em SP: Motociclistas enfrentam apreensões e multas

No início deste ano, duas empresas começaram a oferecer serviços de transporte com motociclistas através de aplicativos

80% das mortes por doenças cardíacas podem ser evitadas com hábitos saudáveis

Dieta saudável e exercícios são essenciais para preservar a saúde do coração

AVC causa mais de 60 mil mortes no Brasil em 2024

A prevenção inclui estilo de vida saudável e controle de doenças como diabetes e hipertensão

Ford inicia 2025 com crescimento de 40% nas vendas no Brasil e recordes na América do Sul

A Ranger continuou a ser o principal destaque da Ford, com um avanço de 48% no Brasil e recorde histórico no continente.