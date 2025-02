Ford inicia 2025 com crescimento de 40% nas vendas no Brasil e recordes na América do Sul

A Ford, que já havia registrado um excelente desempenho em 2024 no Brasil, manteve a tendência neste começo de ano, ampliando sua participação de mercado. As 3.931 unidades emplacadas representaram um crescimento de 40% em janeiro comparado ao mesmo mês do ano passado, enquanto a indústria avançou 6%.

“Janeiro é um mês tradicionalmente sazonal devido às férias. Mesmo assim, continuamos a manter um volume consistente de vendas e um desempenho melhor que o do mercado, trazendo um ganho importante de participação para a marca”, diz Antonio Baltar Jr., diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford.

A Ranger continuou a ser o principal destaque de vendas da Ford, com 2.620 unidades – um crescimento de 48% contra as 1.776 de janeiro de 2024. Além de ser a segunda picape média mais vendida do Brasil, ela liderou importantes mercados picapeiros, como Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Dentro da categoria, a Ranger novamente se destacou como líder do segmento de picapes topo de linha, que são as mais valorizadas do mercado, atingindo 27% de participação, e também das intermediárias, com 24%. A Ranger Raptor, ícone das picapes, registrou o seu melhor resultado de vendas, com cerca de 300 unidades em um único mês.

O Territory teve um crescimento de 20% comparado ao mesmo mês do ano passado, com 612 unidades, consolidando-se como o segundo produto mais vendido da marca.

América do Sul

Assim como no Brasil, a Ford também colheu bons resultados na América do Sul, com um crescimento de 43% nas vendas em janeiro, comparado aos 18% do mercado. Com isso, atingiu sua maior participação na indústria desde a reestruturação em 2021, com 3,8%.

A Ranger registrou recordes históricos de volume e participação no continente. Cresceu 60%, com 7.435 unidades, e ganhou 3,6 pontos percentuais de participação – chegando a 21,3% –, na vice-liderança da categoria. Entre outros destaques, a Ranger tornou-se líder do segmento de picapes médias na Argentina, expandindo a sua participação de mercado.

O Territory também atingiu recorde histórico de vendas em janeiro, com 2.543 unidades, um crescimento de 71% sobre o mesmo mês de 2024.