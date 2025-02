AVC causa mais de 60 mil mortes no Brasil em 2024

O acidente vascular cerebral (AVC) tem se tornado uma preocupação crescente na saúde pública brasileira, sendo responsável por mais de 63,5 mil mortes em 2024. Isso representa uma fatalidade a cada oito minutos, o que destaca a gravidade do problema. O AVC integra o grupo das doenças cardiovasculares, que somadas, representam cerca de 30% dos óbitos registrados no país no último ano.

O AVC ocorre devido à interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro e pode ser classificado em dois tipos principais: isquêmico, que é causado pela obstrução de um vaso sanguíneo por um coágulo, e hemorrágico, resultante do rompimento de um vaso sanguíneo. A aterosclerose, condição caracterizada pelo acúmulo de gordura nas artérias, é considerada a principal causa dessa condição, uma vez que facilita a formação de coágulos que podem bloquear a irrigação cerebral.

O cardiologista Nathan Valle Soubihe esclarece que “em momentos de estresse físico ou emocional, a placa de aterosclerose pode se romper, levando o organismo a tentar se proteger dessa ruptura. Isso resulta na formação de um coágulo que pode obstruir completamente o vaso sanguíneo em questão, impedindo o fluxo adequado para o tecido cerebral”.

Para mitigar os riscos de AVC, a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental. Isso inclui o controle da pressão arterial, uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas e a cessação do tabagismo. Além disso, condições como diabetes e níveis elevados de colesterol também aumentam significativamente o risco de desenvolver a doença, tornando indispensável o acompanhamento médico periódico.