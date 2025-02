Famosos prestigiam reestreia de Neymar pelo Santos na Vila Belmiro

Na última quarta-feira (5), a Vila Belmiro foi palco de um evento notável que marcou a reestreia de Neymar pelo Santos, atraindo a presença de diversas celebridades. O confronto contra o Botafogo-SP foi acompanhado por um público especial, destacando a importância do retorno do craque ao clube.

Entre as personalidades presentes, estavam o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia, além do humorista Tirulipa, do surfista Gabriel Medina e do jogador de vôlei Bruninho. Todos demonstraram entusiasmo em ver Neymar em ação novamente no campo que o consagrou.

Gabriel Medina, amigo íntimo de Neymar, expressou sua felicidade ao estar na partida. Ele comentou sobre a conversa que teve com o atacante antes do jogo e revelou que Neymar estava animado para a estreia: “Feliz por estar aqui. É a primeira vez que venho ao estádio para assistir ao Ney jogar pelo Santos. Ele está bem e animado para a partida. Espero que ele faça uma assistência e marque um gol”, afirmou Medina.

Outro admirador que não deixou de comparecer foi o humorista Tirulipa, que demonstrou sua empolgação com o retorno do ídolo. Ele vestiu uma camisa personalizada com o nome de Neymar para torcer durante a partida.

A presença do ex-jogador Falcão, ícone do futsal mundial e amigo próximo de Neymar, também foi notável. Falcão declarou seu apoio ao craque e revelou sua intenção de convencê-lo a permanecer no Santos até a Copa do Mundo de 2026: “Hoje estou aqui como torcedor. A expectativa é convencer Neymar a ficar até a Copa. Como amigo e fã, quero que ele saiba que aqui ele é querido”, destacou.

Além dessas figuras ilustres, outros nomes como o cantor Supla e o ator Paulo Vilhena também estiveram presentes, assim como familiares de Neymar, que vieram apoiar o jogador nesta ocasião especial.

A reestreia de Neymar pelo Santos não só trouxe à tona a nostalgia da torcida santista, mas também reafirmou os laços afetivos entre o craque e seus amigos e admiradores, todos ansiosos para ver os próximos capítulos dessa trajetória emocionante no futebol brasileiro.