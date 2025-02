Na reestreia de Neymar, Santos fica no empate contra o Botafogo-SP

Na noite da última quarta-feira (05), o Santos FC recebeu o Botafogo-SP em um jogo marcado pela reestreia de Neymar com a camisa do Peixe. Apesar da expectativa e do retorno do craque, a partida terminou em empate sem gols, mesmo com o Santos tendo um jogador a mais em campo durante a segunda metade do jogo.

A partida teve início com um cenário truncado, onde as equipes encontraram dificuldades para criar oportunidades. O primeiro momento relevante ocorreu aos 18 minutos, quando Rincón tentou uma finalização que passou acima da meta adversária. Logo em seguida, Guilherme cobrou uma falta que foi defendida de forma eficaz pelo goleiro João Carlos.

O primeiro gol da partida foi anotado por Tiquinho Soares, que converteu um pênalti aos 29 minutos após uma jogada em que a bola tocou o braço de Wallisson. O árbitro, com o auxílio do VAR, confirmou a penalidade. Tiquinho bateu firme e abriu o placar para o Santos, marcando seu primeiro gol pela equipe.

Após o gol, o Santos quase ampliou a vantagem com um chute potente de Rincón que carimbou o travessão. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo-SP também teve suas chances, incluindo uma finalização de Gabriel Risso que foi bem defendida pelo goleiro santista.

No segundo tempo, um dos momentos mais aguardados foi a entrada de Neymar em campo. A expectativa era alta, e ele não decepcionou ao criar jogadas perigosas logo no início da etapa. Em uma dessas jogadas, Neymar cobrou um escanteio que resultou em uma finalização na trave por Guilherme.

O Botafogo-SP não se intimidou e começou a buscar o empate. Gabriel Bispo arriscou de fora da área, mas mandou para fora. A pressão aumentou quando Silvinho teve sua finalização bloqueada e também acertou o travessão. Em resposta, Neymar tentou um chute de longa distância que foi defendido novamente por João Carlos.

Com a expulsão de Wallisson, que recebeu o segundo cartão amarelo ao cometer falta em Guilherme, o Santos passou a pressionar ainda mais em busca do gol da vitória. No entanto, mesmo com várias tentativas e uma atuação destacada de Guilherme, que acertou a trave novamente e teve um cabeceio desperdiçado por Leo Godoy, o placar permaneceu inalterado.

Com esse resultado, o Santos continua na liderança do Grupo B com oito pontos, embora esteja sob ameaça de ser ultrapassado pelo Guarani. O Botafogo-SP ocupa a última posição do Grupo A com apenas quatro pontos.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Novorizontino no interior paulista no domingo (09), enquanto o Botafogo-SP receberá o Velo Clube em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento.