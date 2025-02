Escalações: Neymar começa no banco do Santos contra o Botafogo-SP na Vila Belmiro

O Santos esta definido para enfrentar o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade é Neymar no banco de reservas. Recém-contratado, o atacante deve reestrear com a camisa do Peixe ao longo do segundo tempo.

A expectativa é alta, uma vez que o jogador é considerado um ícone da equipe e sua volta ao Santos gera grande entusiasmo entre os fãs.

Além da volta de Neymar, outra boa notícia para a comissão técnica é a recuperação de Thaciano, que havia se recuperado de uma inflamação na coxa e agora pode ser integrado às opções disponíveis para a partida.

No entanto, a equipe não contará com o técnico Pedro Caixinha à beira do campo, pois ele cumpre suspensão. Para suprir essa ausência, João Basso foi escolhido como substituto temporário. Em relação à formação defensiva, Zé Ivaldo ficará de fora devido ao acúmulo de cartões amarelos, enquanto Escobar retorna após período de tratamento por lesão.