Efeito Neymar: Santos Futebol Clube anuncia Havan como novo patrocinador

Na última quarta-feira, o Santos Futebol Clube oficializou uma nova parceria ao anunciar a Havan como seu patrocinador. A Havan, que se destaca como uma das principais varejistas do Brasil nos últimos anos, amplia assim sua presença no cenário esportivo ao associar sua marca ao famoso clube paulista.

Luciano Hang, fundador e proprietário da Havan, expressou seu entusiasmo com o acordo, ressaltando a relevância do investimento em esportes. “A Havan sempre acreditou e investiu no esporte, especialmente no futebol, do qual somos apaixonados. Estamos entusiasmados com essa parceria e acreditamos que ela será vitoriosa”, afirmou Hang.

O timing do patrocínio é estratégico para o Santos, que vive um momento de grande expectativa após o retorno do jogador Neymar. A volta do ídolo reacendeu a paixão da torcida e despertou o interesse de diversas marcas em se associar ao clube, visto como uma importante plataforma de visibilidade.

A estreia da nova parceria entre Santos e Havan ocorrerá nesta noite, durante a partida contra o Botafogo-SP, marcada para as 21h35 na Vila Belmiro, correspondente à sétima rodada do Campeonato Paulista de 2025. Durante este evento, a marca da Havan estará em destaque na barra frontal da camisa santista, simbolizando o início dessa nova fase para o clube.

O contrato entre o Santos e a Havan terá uma duração inicial de um ano. O anúncio dessa colaboração ocorre em um dia significativo para os torcedores do Santos: o aniversário de Neymar, que retornou ao clube na última sexta-feira (31), em uma celebração histórica repleta de emoção.