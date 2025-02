Neymar aparece no BID e fica livre para reestrear pelo Santos

Agora é oficial: o atacante Neymar está regularizado e livre para fazer sua reestreia pelo Santos. O novo camisa 10 do Peixe apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não tem mais pendências que o impeçam de entrar em campo.

Neymar registrado no BID. (Foto: Reprodução)

Além de figurar no portal da entidade, o astro também foi inscrito no Campeonato Paulista pelo Alvinegro Praiano. Dessa forma, a tendência é que ele seja utilizado na partida desta quarta-feira (5) diante do Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35, na Vila Belmiro.

No entanto, ainda não está confirmado se Neymar vai ser titular ou opção no banco de reservas. Há muito tempo sem jogar, a tendência é que o craque seja utilizado apenas no segundo tempo e jogue cerca de 30 minutos.

A última vez que Neymar entrou em campo foi no dia 4 de novembro de 2024, ou seja, há exatos três meses, ainda pelo Al-Hilal. Na oportunidade, Ney jogou apenas por 29 minutos e foi substituído após sentir dores na coxa.

O Santos chega embalado para a partida contra o Botafogo-SP após a vitória no clássico diante do São Paulo por 3 a 1. Atualmente, o Peixe lidera o grupo B do Paulistão com sete pontos, empatado com o Guarani, mas levando vantagem nos gols marcados: nove a sete.