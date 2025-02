Neymar impressiona no primeiro treino pelo Santos e se prepara para reestreia

Neymar fez sua primeira aparição no campo de treinamento do Santos na manhã desta segunda-feira, 3 de setembro, no CT Rei Pelé, e impressionou todos os presentes com sua performance.

O astro do futebol se apresentou em excelentes condições físicas e demonstrou uma movimentação ágil durante as atividades técnicas e táticas realizadas com os jogadores reservas. Neymar, que atuou como meia e também exerceu a função de falso 9, mostrou estar completamente recuperado de uma lesão muscular que o afastou temporariamente dos gramados enquanto jogava pelo Al-Hilal.

O retorno do jogador ao Santos foi marcado por um treino sem limitações, o que indicou uma rápida recuperação. A expectativa é que Neymar participe da partida contra o Botafogo-SP, marcada para quarta-feira, quando celebrará seu 33º aniversário, jogando ao menos 30 minutos.

A apresentação do jogador também teve um toque especial: ele chegou ao CT de helicóptero, vindo de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Pousou às 8h15 para um compromisso agendado para as 8h30.

No refeitório, Neymar teve um café da manhã normal, optando por pão e suco verde, e aproveitou para interagir descontraidamente com as funcionárias da cozinha, relembrando seus tempos nas categorias de base do clube.

Após o treino, o atacante permaneceu em campo e aproveitou para trocar algumas palavras com jovens talentos da base, incluindo Juninho, filho do ex-jogador Robinho, que revelou estar animado com a presença do ídolo.

Guilherme, outro atacante em ascensão no clube, parece ser um dos possíveis parceiros de Neymar em campo. Durante as atividades, eles mostraram um bom entrosamento e o camisa 10 fez questão de incentivá-lo dizendo: “é só correr que eu vou te achar“.

Na terça-feira, véspera da reestreia, Neymar se juntará ao restante do grupo para mais um treinamento. A conversa com o técnico Pedro Caixinha deverá definir os últimos detalhes da estratégia para o confronto contra o Botafogo-SP.