Morre Lima, ídolo do Santos, aos 82 anos

Antônio Lima dos Santos, carinhosamente conhecido como Curinga da Vila, faleceu nesta segunda-feira aos 83 anos. O ex-jogador, que fez história no Santos, estava internado há um mês devido a complicações relacionadas a problemas nos rins e no coração.

Reconhecido como um dos grandes ídolos do Peixe, Lima foi bicampeão mundial em 1962 e 1963 e deixou um legado inigualável no futebol brasileiro. O Santos decretou luto oficial de sete dias e anunciou que a bandeira do clube será hasteada a meio mastro em sua homenagem. O velório do ex-atleta ocorrerá a partir das 22h desta segunda-feira no Salão de Mármore do clube, com a cremação programada para terça-feira, às 11h, na Memorial Necrópole Ecumênica de Santos.

As informações sobre o velório de Lima, nosso eterno Curinga da Vila. pic.twitter.com/48JqV3j03J — Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Lima atuou pelo Santos de 1961 a 1971, período em que conquistou não apenas os títulos mundiais, mas também o bicampeonato da Copa Libertadores da América (1962 e 1963) e a Recopa Mundial de 1968. Ele é celebrado como hexacampeão brasileiro (1961-1965 e 1968) e heptacampeão paulista (1961-1969).

Nascido em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Lima começou sua carreira em times juvenis amadores na cidade de São Paulo. Sua habilidade chamou a atenção de Osvaldinho, um ex-jogador do Palmeiras, que o levou para as divisões amadoras do Juventus. Aos 16 anos, Lima assinou seu primeiro contrato profissional com o Moleque Travesso. Sob a orientação do técnico José Carlos Bauer, conhecido como “Gigante do Maracanã”, ele rapidamente se destacou e foi promovido à equipe principal.

Um dos momentos marcantes de sua carreira ocorreu em um jogo onde viu Pelé realizar uma das suas jogadas mais memoráveis, no dia 2 de agosto de 1959. Com a camisa do Santos, Pelé driblou três adversários e marcou um gol histórico enquanto Lima atuava como meio-campista. Ele frequentemente jogava na lateral direita e foi nessa posição que o técnico Lula o recrutou para o Santos em 1961. Como meio-campista titular da Seleção Brasileira, Lima também teve a honra de representar o país na Copa do Mundo de 1966.

Durante sua passagem pelo Santos, Lima disputou impressionantes 692 jogos e anotou 63 gols, tornando-se o quarto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra, atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe. Com a Seleção Brasileira, ele participou de 18 partidas e balançou as redes em seis ocasiões.

Após deixar o Santos, Lima continuou sua carreira jogando pelo Jalisco Guadalajara no México entre 1971 e 1974. Posteriormente, ele passou pelo Fluminense e pelo Tampa Bay Rowdies nos Estados Unidos antes de encerrar sua trajetória futebolística na Portuguesa Santista.

Após a aposentadoria dos gramados, Lima dedicou-se ao Santos em diversas funções administrativas e técnicas nas categorias de base. Sempre presente em eventos e ações promocionais do clube, ele mantinha viva sua ligação com o Peixe. No ano passado, participou das apresentações dos jogadores Otero e Luan Peres.