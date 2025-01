Santos prepara camisa azul para retorno de Neymar

O Santos Futebol Clube está se preparando para um retorno triunfante de Neymar, que se aproxima da assinatura de contrato com o time após uma longa ausência. Para celebrar este momento, o clube, em colaboração com a fornecedora de material esportivo Umbro, está desenvolvendo uma nova terceira camisa na cor azul turquesa. Este modelo é uma homenagem ao uniforme utilizado em 2012, quando a equipe contava com a Nike como patrocinadora.

Neymar rescinde contrato com o Al-Hilal

Neymar, que deve chegar ao Brasil ainda esta semana, recentemente rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, abrindo caminho para retornar ao Santos após doze anos. Em sua saída do clube saudita, o jogador teve que abrir mão de uma parte significativa dos 65 milhões de dólares (cerca de R$ 390 milhões) que ainda tinha a receber. O acordo com o Al-Hilal estava previsto para se estender até junho deste ano.

A expectativa é que Neymar assine um vínculo provisório com o Santos até junho de 2024, com possibilidades de extensão até a Copa do Mundo de 2026. Após mais de um ano afastado dos gramados devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, o jogador não compete há mais de dois meses por conta de um novo problema na coxa.

Desempenho histórico no Santos

No período em que defendeu as cores do Santos, entre 2009 e 2013, Neymar se destacou em 225 partidas, anotando 136 gols e contribuindo com 64 assistências. Durante sua passagem pelo clube, ele conquistou seis títulos importantes: três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).