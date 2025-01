Neymar retorna ao Santos e encontra clube em busca de reestruturação

No início da década passada, o Santos Futebol Clube viveu um período de grande glória sob a liderança de jovens talentos como Neymar e Paulo Henrique Ganso. Entre 2010 e 2012, o time conquistou seis títulos importantes, incluindo três Campeonatos Paulistas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana, consolidando uma fase de sucesso que lembrava os tempos áureos da era Pelé.

Agora, em 2025, Neymar retorna ao clube com a missão de revitalizar sua carreira após uma passagem conturbada no futebol saudita, mas encontra um Santos em uma situação bastante diferente. O clube tem enfrentado uma série de dificuldades administrativas e financeiras, resultando em críticas constantes da torcida e um crescimento preocupante nas dívidas.

Desde o último título de elite conquistado em 2016, quando venceu o Campeonato Paulista, o Santos apenas chegou a uma final estadual, onde foi vice-campeão contra o Palmeiras na edição anterior. Além disso, o time já flertou com o rebaixamento para a segunda divisão paulista em diversas ocasiões.

Acesso à Série A e expectativa para 2025

No Campeonato Brasileiro, após uma sequência de campanhas medianas desde 2020 e sem perspectivas reais de brigar pelo título, o Santos sofreu seu primeiro rebaixamento para a Série B em 2023. Esse descenso foi amplamente atribuído à gestão do presidente Andres Rueda, que assumiu em 2021. Sob sua administração, o clube trocou de treinador dez vezes em três anos e enfrentou críticas pela falta de contratações significativas para fortalecer o elenco. Ao deixar a presidência no final de 2023, Rueda deixou uma dívida aproximada de R$ 600 milhões.

Em 2024, sob nova presidência de Marcelo Teixeira e com jogadores experientes como o zagueiro Gil e o meia Giuliano, o Santos surpreendeu ao realizar uma campanha promissora no Campeonato Paulista. Na Série B, começou com três vitórias consecutivas, reacendendo as esperanças dos torcedores para um retorno tranquilo à elite do futebol brasileiro.

O acesso à Série A foi confirmado na antepenúltima rodada do campeonato. Contudo, mesmo com essa conquista, o trabalho do técnico Fábio Carille foi questionado pela torcida devido à falta de um desempenho convincente em campo. Como resultado, ele foi demitido antes do término da competição.

A expectativa agora é que a reintegração de Neymar ao elenco traga nova vida ao Santos e ajude a restaurar sua posição como uma das principais forças do futebol brasileiro. O clube enxerga no retorno do ídolo não apenas uma oportunidade para ele recuperar sua forma física e regularidade no jogo, mas também uma chance de aumentar o engajamento da torcida e as receitas financeiras em um ano crucial para a equipe.

Na Vila Belmiro, espera-se que a presença do atacante impulsione as cotas de patrocínio e o programa de sócios-torcedores. A diretoria planeja reforçar ainda mais o elenco visando o Campeonato Brasileiro que se inicia em março. Até agora, jogadores como Tiquinho Soares, Zé Rafael e Gabriel Veron já foram contratados. Além disso, nomes como Rony, do Palmeiras, e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, estão sendo considerados para se juntar ao grupo.

Neymar deve ser recebido na Vila Belmiro neste sábado (1º), onde participará das comemorações com os torcedores antes da partida contra o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Após quatro jogos disputados na competição até agora, o Santos contabiliza uma vitória, um empate e duas derrotas.