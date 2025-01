Presidente do Santos ‘anuncia’ retorno de Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se antecipou do restante do clube e ‘anunciou’ a volta de Neymar. O dirigente santista publicou um vídeo nas redes sociais, relembrando os primeiros momentos do astro no time que o revelou para o futebol.

Teixeira escreveu a seguinte legenda, acompanhada do clipe: “Parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido. Chegou o momento de construir a nossa nova história. Retorne à sua casa, estamos de braços abertos!“. Confira abaixo:

No entanto, é importante ressaltar que Neymar ainda não está no Brasil, muito menos assinou contrato com o Santos. Nesta terça-feira (28), o Menino da Vila publicou uma foto arrumando as malas, indicando mudança para seu país natal. Ele é aguardado na Baixada Santista na quarta (29) para finalizar últimos detalhes do vínculo.

Com 32 anos, o atacante está de malas prontas para retornar ao time que o revelou, após 12 anos longe da Vila Belmiro. Neymar é aguardado no Brasil nesta quarta-feira (29), quando deverá acertar os últimos detalhes para confirmar o retorno ao Santos.

As expectativas giram em torno da apresentação do jogador, que deve ocorrer até o clássico diante do São Paulo, programado para sábado, 1º de fevereiro, na Vila Belmiro. A reestreia de Neymar no Santos está marcada para o dia 5 de fevereiro, data em que ele completará 33 anos, durante uma partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.