Neymar publica foto arrumando malas rumo ao Brasil para assinar com Santos

O atacante Neymar publicou nesta segunda-feira (28) nas redes sociais uma foto com malas arrumadas, indicando seu retorno ao Brasil. O Santos aguarda o retorno de seu ídolo nesta quarta (29) para resolver últimos detalhes e assinar contrato.

O que indica de fato a mudança para sua terra natal é a quantidade de malas presentes na imagem. O craque brasileiro ainda colocou na legenda: “Muito ruim arrumar mala (risos)… que desespero“.

Neymar posta foto iniciando a mudança de Riade para Santos:



"Muito ruim arrumar mala. Que desespero. PQP."



📸 Reprodução pic.twitter.com/W5PEv43zNi — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 28, 2025

Segundo fontes da imprensa saudita, Neymar renunciou a uma parte significativa dos salários previstos até junho de 2025, atendendo à exigência do clube para viabilizar a rescisão.

Com 32 anos, o atacante está de malas prontas para retornar ao time que o revelou, após 12 anos longe da Vila Belmiro. Neymar é aguardado no Brasil nesta quarta-feira (29), quando deverá acertar os últimos detalhes para confirmar o retorno ao Santos.

As expectativas giram em torno da apresentação do jogador, que deve ocorrer até o clássico diante do São Paulo, programado para sábado, 1º de fevereiro, na Vila Belmiro. A reestreia de Neymar no Santos está marcada para o dia 5 de fevereiro, data em que ele completará 33 anos, durante uma partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.