Neymar deve chegar ao Brasil nesta quarta (29) para fechar com o Santos

O Santos está em fase avançada de preparação para o anúncio oficial do retorno de Neymar Júnior. O atacante brasileiro deve deixar a Arábia Saudita na próxima quarta-feira, 29, após a conclusão das últimas negociações entre seu pai e os representantes do Al Hilal.

As expectativas giram em torno da apresentação do jogador, que deve ocorrer até o clássico diante do São Paulo, programado para sábado, 1º de fevereiro, na Vila Belmiro. A reestreia de Neymar no Santos está marcada para o dia 5 de fevereiro, data em que ele completará 33 anos, durante uma partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

Para facilitar sua adaptação e evitar longos deslocamentos, Neymar e sua equipe estão providenciando o aluguel de uma residência em Santos, local que oferece proximidade ao Centro de Treinamento Rei Pelé. Essa decisão visa minimizar os deslocamentos para o Guarujá, onde ele possui uma de suas residências.

Neymar retornou aos campos em outubro de 2024, após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior ocorrida em 2023. Embora tenha sofrido uma nova lesão muscular em novembro do mesmo ano, ele participou recentemente de um jogo-treino pelo Al Hilal e já está clinicamente liberado para jogar, embora ainda precise readquirir seu ritmo competitivo. Nos treinos da equipe árabe, ele se destacou nos últimos dias.

A movimentação em torno da negociação foi intensificada por declarações do técnico Jorge Jesus, que anunciou que Neymar não seria inscrito no Campeonato Saudita e deixou a decisão sobre seu futuro nas mãos do atleta. Além da proposta do Santos, Neymar recebeu uma oferta do Chicago Fire, dos Estados Unidos, mas optou por retornar ao clube onde iniciou sua carreira profissional.

Durante a última partida do Santos, um pedido da diretoria ao torcedor resultou em um coro entoando “Volta pra casa, Neymar”. O clube também enviou um vídeo especial ao jogador com uma mensagem gerada por inteligência artificial utilizando a voz de Pelé, que dizia: “O meu trono está vago e só você pode ocupá-lo, Príncipe”.

Inicialmente, o acordo entre Neymar e o Santos previa um empréstimo de seis meses; no entanto, a possibilidade de rescisão contratual com o Al Hilal tornou-se viável. A expectativa é que o clube árabe faça o primeiro anúncio confirmando o fim do vínculo. Em Santos, o contrato deverá ser formalizado por seis meses, com uma cláusula que possibilita a renovação por mais um ano.