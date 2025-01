Santos fica perto de contratar o meia Zé Rafael, do Palmeiras

O Santos está em fase avançada nas negociações para a compra definitiva do meio-campista Zé Rafael, atualmente vinculado ao Palmeiras. Após quatro tentativas mal-sucedidas de convencê-lo a mudar de ares, o clube praiano aguarda apenas a finalização de alguns detalhes com o Verdão.

Nos últimos dias, a proposta apresentada pelo Santos foi incrementada, aumentando as chances de um desfecho positivo nas tratativas. O atleta está prestes a assinar um contrato de três anos, com perspectivas de ocupar uma posição como titular na equipe.

Zé Rafael inicialmente considerou a possibilidade de recuperar seu espaço no Palmeiras, mas, diante da percepção de que não está entre as prioridades do treinador Abel Ferreira, decidiu que era o momento de deixar o clube.

A iminente chegada do atacante Neymar e a recente contratação do volante Emiliano Martínez pelo Palmeiras foram fatores determinantes que influenciaram Zé Rafael em sua decisão de se transferir para o Santos em 2025.

O Santos está otimista quanto à conclusão desse acordo nos próximos dias. O técnico Pedro Caixinha sempre demonstrou grande interesse na contratação do jogador, que figura como uma prioridade para o comando técnico da equipe.

É importante ressaltar que, devido ao fato de Zé Rafael já ter sido inscrito no Campeonato Paulista pelo Palmeiras, ele não poderá atuar na competição pelo Santos. No entanto, estará disponível para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil assim que a transferência for oficializada.