Palmeiras leva virada do Novorizontino e perde invencibilidade no Paulistão

No último sábado (25), o Novorizontino surpreendeu ao vencer o Palmeiras por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, realizada na Arena Barueri.

Os gols que garantiram a vitória da equipe de Novo Horizonte foram marcados por Pablo Dyego e Robson, ambos no segundo tempo. O Palmeiras abriu o placar com Facundo Torres durante a primeira etapa.

A escolha da Arena Barueri como campo do Palmeiras se deu em razão de um evento programado para o Allianz Parque, onde a banda Twenty One Pilots se apresentará no domingo (26). O técnico Abel Ferreira já expressou sua insatisfação com a decisão de jogar fora do seu estádio principal.

Com esse resultado, o Palmeiras viu sua invencibilidade de quatro anos na fase de grupos do Paulistão ser encerrada. Desde abril de 2021, o alviverde acumulava 42 partidas sem derrotas, com um histórico impressionante de 30 vitórias e 12 empates.

Atualmente, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo D, somando 7 pontos, enquanto o Novorizontino ascendeu para a segunda posição do Grupo C, com 5 pontos conquistados.

As duas equipes já se preparam para seus próximos desafios na terça-feira (28), quando o Palmeiras enfrentará o Bragantino e o Novorizontino terá pela frente o Velo Clube.

Análise da partida

Durante o primeiro tempo, o Palmeiras demonstrou controle sobre a partida, apesar de não ter conseguido marcar antes da reta final. A equipe mista escalada por Abel Ferreira foi dominante e criou diversas oportunidades. Facundo Torres abriu o placar após tentativas frustradas de Allan e Raphael Veiga.

Allan, uma das promessas do Palmeiras, destacou-se no primeiro tempo. Com apenas 20 anos, ele assumiu a titularidade ao impressionar nas rodadas iniciais do torneio. Atuando como volante, ele aproveitou as brechas na defesa adversária e teve duas finalizações perigosas. Allan também foi fundamental defensivamente, liderando os desarmes na partida.

No entanto, a história mudou drasticamente na segunda etapa. O Novorizontino voltou mais determinado e pressionou intensamente o ataque nos primeiros vinte minutos. Uma penalidade marcada após falta de Allan em Patrick reverteu a situação a favor do Tigre. Os treinadores realizaram substituições estratégicas, e Eduardo Baptista se destacou ao promover mudanças que resultaram na virada da equipe visitante, com os gols sendo anotados por Rodrigo Soares e Robson.