Palmeiras anuncia a contratação de Emiliano Martínez

O Palmeiras confirmou a chegada do volante uruguaio Emiliano Martínez, de 25 anos, que se junta ao elenco após três temporadas no Midtjylland, da Dinamarca. O atleta assinou um contrato com o clube até dezembro de 2029.

Emiliano aterrissou em São Paulo nesta semana e estava apenas aguardando a realização de exames médicos para ser oficialmente anunciado como o terceiro reforço do Verdão para a temporada de 2025. Antes dele, a equipe já havia selado acordos com os atacantes Facundo Torres e Paulinho, ambos regularizados no Boletim Informativo Diário (BID).

A contratação do volante uruguaio é uma resposta direta à saída de Gabriel Menino, que está envolvido em negociações relacionadas à transferência de Paulinho. Contudo, a chegada de Emiliano não descarta a possibilidade da vinda de Andreas Pereira, cuja negociação ainda está em andamento pelo clube.

De acordo com as análises do departamento de futebol do Palmeiras, Emiliano é versátil e pode atuar tanto como primeiro quanto segundo volante. Entretanto, ele é especialmente visto como uma alternativa para a função que atualmente é desempenhada por Aníbal Moreno, conhecido por suas habilidades defensivas.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Emiliano também teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino antes de se transferir para o Midtjylland. O jogador tem sido convocado para representar a seleção uruguaia sob o comando de Marcelo Bielsa, evidenciando sua relevância no cenário futebolístico.