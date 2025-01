Velo Clube vence o Santos pelo Paulistão com gol ‘sem querer’

No último sábado (25), o Santos enfrentou o Velo Clube e foi superado por 2 a 1 em um confronto que ocorreu no estádio Benito Agnello Castelano, localizado em Rio Claro, São Paulo. Este jogo marcou a quarta rodada do Campeonato Paulista e gerou expectativas em torno da estreia do atacante Tiquinho Soares, que foi anunciado pelo clube durante a semana. O jogador entrou em campo no segundo tempo, substituindo Miguelito.

O Santos atravessa um momento complicado, não conseguindo conquistar uma vitória há três partidas. Antes da derrota para o Velo Clube, a equipe empatou com a Ponte Preta e sofreu uma virada no clássico contra o Palmeiras, que terminou com o placar de 2 a 1 em favor do rival, na Vila Belmiro. O técnico Pedro Caixinha optou por uma formação diferente para este duelo, escalando vários jovens da base na equipe titular.

Por outro lado, o Velo Clube conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista, ao vencer o Santos e sair da zona de rebaixamento. A equipe de Rio Claro celebrou este triunfo como um marco importante na competição.

O desenrolar da partida mostrou um primeiro tempo pouco emocionante. Apesar de ter dominado a posse de bola, o Santos não conseguiu transformar essa vantagem em oportunidades concretas de gol. Nos primeiros 45 minutos, as únicas chances claras surgiram de Miguelito e Luca, mas ambas foram desperdiçadas. O primeiro tempo terminou sem gols, refletindo a falta de criatividade das duas equipes.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Velo Clube se apresentou mais incisivo e abriu o placar logo no início da etapa complementar através de uma jogada aérea, que foi uma das principais estratégias empregadas ao longo da partida. O desempenho do Santos caiu consideravelmente em relação à primeira metade do jogo; mesmo com as mudanças realizadas por Caixinha logo no início do segundo tempo, a equipe teve dificuldades para criar jogadas perigosas.

Embora Tiquinho Soares tenha demonstrado potencial ao levar perigo ao gol adversário em uma ocasião, sua estreia não resultou em gols. No final do jogo, o Velo Clube ampliou sua vantagem e selou a derrota do Santos, marcando um momento desafiador para o clube praiano.